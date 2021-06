L’effondrement à Anvers souligne que la construction reste un secteur dangereux

A Anvers, on cherche les causes de l’effondrement d’une école en construction, vendredi en fin de journée, qui a causé le décès de cinq personnes et en a blessé neuf autres. Un accident grave par son ampleur qui a valu la visite sur place du Roi et des autorités politiques (Premier ministre et ministre de l’Intérieur). Le bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever (N-VA), s’est dit très touché par ce qui s’était passé, précisant : « Normalement, c’est la salle de sport d’une école, elle est remplie d’enfants. Je n’ose pas imaginer si cela avait été le cas. » Une forme de consolation que la gouverneure de la province d’Anvers Cathy Berx a toutefois tempérée, rappelant que « les personnes qui ont perdu la vie étaient elles-mêmes encore jeunes et travaillaient à bâtir l’avenir de nos enfants ».