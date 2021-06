Buckingham Palace règle ses comptes avec Harry et Meghan

Les Windsor, c’est un peu comme les Borgia, le sang en moins. Buckingham Palace a lancé une grande offensive contre Harry et Meghan dont les coups de tête et les provocations ont déstabilisé la Couronne.

Harry et Meghan ne sont vraiment plus en odeur de sainteté du côté de la famille royale... - AFP.

A lire le tabloïd dominical Mail on Sunday daté du 20 juin, vexé des critiques que lui a adressées son fils Harry par médias interposés, le prince Charles entend empêcher Archie, fils de Harry et Meghan, duc et duchesse du Sussex, de devenir prince royal lorsqu’il montera sur le Trône. Or, la coutume veut que le petit-fils du monarque porte ce titre.

Le futur Charles III fait coup double. Il humilie Meghan qui rêve d’octroyer à Archie un tel titre qui donne droit à une protection policière et à une assistance financière. Par ailleurs, la marginalisation de Harry et de Meghan participe du concept de monarchie ramenée au noyau dur préconisée par l’héritier au Trône.