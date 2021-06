Flamingant

analyse

On peut présumer qu’Eric Van Rompuy, ex-voltigeur communautaire, militant « flamingant », comme il aime toujours à se revendiquer, tire ici soudainement le frein dans les revendications autonomistes flamandes un peu parce que son parti, le CD&V, passerait à la trappe dans l’hypothèse d’une nouvelle grande réforme de l’Etat, laquelle verrait surtout triompher les thèses de la N-VA. Mais on peut espérer aussi que le chrétien-démocrate a cette position aujourd’hui (il se prononce en toute modération en faveur du « fédéralisme de coopération »), parce que, avec le recul et toute son expérience, il « sent » bien les choses : « Un pas de plus », dit-il, « et la Belgique y passe »… Parole d’autonomiste flamand revendiqué. On peut le croire.