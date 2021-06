La Belgique aura un bel ambassadeur au Tour de France

Opéré voici 44 jours d’une appendicite, l’Anversois n’avait plus mis un dossard depuis le 18 avril et… sa victoire à l’Amstel Gold Race. En une course, il a effacé les doutes selon lesquels il ne serait pas prêt pour le Tour de France où il vise un autre maillot distinctif en première semaine, le jaune !

Le maillot tricolore aura fière allure, dès samedi, au Grand Départ du Tour de France à Brest car Wout van Aert porte bien la tunique comme il l’a déjà prouvé dans les labourés et face au chrono. Le voilà désormais comblé, au niveau national, avec ce titre supplémentaire obtenu au nez et à la barbe d’Edward Theuns et de son futur « associé olympique » Remco Evenepoel. L’insatiable attaquant de Schepdaal, au four et au moulin depuis qu’il est rentré en Belgique, était le moins rapide du trio décisif.

« Mais certainement celui qui a travaillé le plus dans l’échappée car Edward était dans la retenue, il spéculait. Je suis désolé pour Remco, qui se savait barré au sprint, mais si nous sommes allés au bout à nous trois, nous lui devons beaucoup. »