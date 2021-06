Felipe Avenatti va s’entraîner à l’écart au Standard

Sur le terrain, il accueillera les jeunes appelés à effectuer la préparation (ou une partie de celle-ci) avec l’effectif professionnel, à savoir Nathan Ngoy, Alexandro Calut, Allan Delferrière, Lucas Kalala, Olivier Dumont, Cihan Canak et Lucas Noubi.

Le technicien sénégalais sera contre privé de tous les internationaux qui ont été sur la brèche après le dernier match de championnat perdu face à Ostende et qui bénéficient encore de quelques jours de repos. Hugo Siquet et Michel-Ange Balikwisha sont attendus mercredi, Collins Fai, Selim Amallah, Kostas Laifis et Abdoul Fessal Tapsoba la semaine prochaine.