Evenepoel: «Van Aert est déjà une légende du cyclisme»

Depuis son retour en Belgique après son abandon au Giro, Remco Evenepoel présente un bilan qui lui permettra de réussir en première session : une victoire finale au Tour de Belgique (dont un succès au chrono), une médaille d’argent à Ingelmunster et une de bronze, dimanche, à Waregem.

Remco Evenepoel a tout tenté pour lâcher deux rivaux plus rapides au sprint. @News

« Cela aurait donc pu être bien mieux », fut sa première réaction, stigmatisant là son caractère de champion. « Deux podiums, c’est bien, surtout celui-ci car je suis battu par deux « Flandriens », deux spécialistes des classiques flamandes et sans doute par le meilleur coureur du monde de la spécialité aujourd’hui. Je n’ai donc certainement pas à rougir mais je suis déçu, car un podium ne remplace pas un maillot tricolore. Je n’étais pas le plus rapide des trois, je le savais. J’ai tout essayé, j’ai attaqué à deux reprises pour les lâcher mais ce n’était pas possible. »