Marquez: la victoire après 581 jours de disette

Sur la piste du Sachsenring qui lui a si souvent réussi par le passé, le Catalan est monté sur la plus haute marche du podium du Grand Prix d’Allemagne. Un geste qu’il n’avait plus accompli depuis le 17 novembre 2019 à Valencia.

Sacré Marquez ! Près d’un an après qu’une vilaine fracture au bras droit l’a écarté des circuits, deux mois après son retour aux affaires, il a décroché une victoire nette et sans bavure en MotoGP, cette discipline si exigeante sur les plans physique et mental.

Rien à redire. De la belle ouvrage. Et pourtant samedi, à l’issue des qualifications, le pilote Honda jurait qu’il ferait mentir les statistiques qui rappelaient qu’il s’était imposé à chacune des dix occasions (toutes cylindrées confondues) où il s’était aligné dans cette épreuve. Ce qui comprenait également sept premières places en MotoGP.

« Non, je ne me vois pas gagner demain », affirmait-il sérieusement. « Je ne suis pas encore au mieux de ma condition physique. J’admets volontiers que ce circuit me convient avec quelques virages à droite seulement, ceux dans lesquels je me sens le moins à l’aise mais je pense pas pouvoir rivaliser avec les plus forts tout au long de l’épreuve. »