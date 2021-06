Eden Hazard: «Kevin De Bruyne, Axel Witsel et moi, nous pouvons changer le cours d’un match»

Eden Hazard sera titulaire ce lundi face à la Finlande, tout comme Kevin De Bruyne et Axel Witsel. L’objectif ? Voir jusqu’où le Brainois peut performer sur nonante minutes, afin d’arriver en huitièmes de finales avec davantage de certitudes.

Dix-neuf mois (et deux jours) plus tard, Eden Hazard est de retour. Vraiment, de retour. Ce lundi, c’est lui, avec le brassard autour du bras, qui mènera ses coéquipiers vers un ultime combat dans ce groupe B, face à la Finlande (21h). Le Brainois n’avait plus été titulaire avec les Diables rouges depuis le 19 novembre 2019 (face à Chypre). Le rendez-vous de Saint-Pétersbourg sonne donc un nouveau départ pour lui, même si l’intéressé le dit lui-même : il ne pourra certainement pas jouer l’entièreté de la rencontre.

Eden Hazard, vous serez titulaire face à la Finlande car votre entraîneur désire savoir combien de temps vous êtes capable de jouer. Personnellement, vous sentez-vous prêt à disputer nonante minutes ?