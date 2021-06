Le secret bien gardé d’Usain Bolt: le sprinteur est devenu père de jumeaux (photos)

Ce dimanche 20 juin marque la fête des pères dans de nombreux pays du monde et notamment la Jamaïque. Si on vous parle précisément de ce pays, c’est parce qu’Usain Bolt a fait une grande annonce à l’occasion de ce jour particulier.

Le recordman du monde du 100m et du 200m a en effet révélé, aux côtés de sa compagne Kasi Bennett, un grand secret : la naissance… de ses jumeaux ! La fille du couple Olympia, un an, est désormais la grande sœur de Saint Leo, qui est le 2e prénom du sprinteur, et de Thunder, qui signifie tonnerre.