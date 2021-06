D’autres trios de feu ont foiré…

PSG. Nous sommes à l’été 1986. Le PSG est champion de France avec 66 buts marqués, dont 19 par Dominique Rocheteau, deuxième meilleur buteur de la compétition. Le club parisien veut déjà rêver plus grand et recrute le meilleur buteur de D1 (Jules Bocandé, 23 buts avec Metz) et le troisième (Vahid Halilhodzic, 18 buts avec Nantes). Le feu d’artifice est annoncé. Mais ils ne s’entendent pas et, en 86-87, le PSG est 7e avec… 35 buts marqués, dont 8 pour Halilhodzic, 5 pour Bocandé et 3 pour Rocheteau…

France. Nous sommes en 2002. Le Bleus sont champions du monde (1998) et d’Europe (2000) et abordent le Mondial organisé au Japon et en Corée du Sud avec les meilleurs buteurs de Premier League (Henry, 24 buts), de Serie A (Trezeguet, 24) et de France (Djibril Cissé, 22 buts). On va voir ce qu’on va voir ! Mais on ne voit rien : dans une poule avec le Sénégal, l’Uruguay et le Danemark, la France termine dernière avec 1 point et… zéro but ! Là aussi, la mayonnaise n’a pas pris.