Elections régionales en France: la carte interactive des résultats

Par Théo Anberrée et Guillaume Derclaye (avec AFP)

Jamais les Français n’ont autant boudé les urnes : moins d’un tiers d’entre eux ont voté dimanche pour le premier tour des régionales et départementales, un scrutin marqué par les bons résultats des présidents de région sortants et un résultat moins bon que prévu pour le Rassemblement national.

A la fermeture des derniers bureaux, à 20h, l’abstention atteindrait entre 66,1 % et 68,6 % selon les estimations des instituts de sondage, soit un record d’abstention tous scrutins confondus en France hors référendum.

Prime a été donnée aux sortants à gauche et surtout à droite, déjouant la plupart des sondages qui prédisaient une forte poussée du RN, finalement assez contenue. La majorité présidentielle, elle, reste à un étiage bas et devra batailler dans la plupart des régions pour peser au second tour.

