Delahousse tacle ses invités lors d’un débat sur les régionales: «Je commence à vraiment comprendre les Français»

Nous sommes sur France 2. Laurent Delahousse anime la soirée électorale sur les régionales aux côtés d’Anne-Sophie Lapix, contextualise la Voix du Nord. Autour de la table, Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, Yannick Jadot (EELV), Olivier Faure (PS), et Alexis Corbière (LFI).

Très vite, le débat tourne à la cacophonie. Laurent Delahousse essaye de reprendre la parole et lance « On y revient dans un instant », « on va faire un point », « s’il vous plaît » mais les deux politiques continuent de parler.