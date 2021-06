La menace «Jürgen Conings» est levée, pas celle de l’extrême droite

Des dysfonctionnements nombreux et structurels ont été révélés au sein de la Défense et d’autres éléments sont attendus du comité R fin juin.

Des brigades canines, un hélicoptère de combat, des caméras thermiques, l’armée, la police fédérale et locale : tout ce déploiement pour que, in fine, un bourgmestre faisant du VTT et un chasseur du dimanche, alertés par une odeur de cadavre, permettent de localiser un corps en décomposition. Quelle lourde angoisse rétrospective en pensant que ces quidams se livrant à leurs hobbys auraient pu croiser le militaire le plus recherché de Belgique et lourdement armé ! On retiendra que ce serait Jürgen Conings lui-même qui s’est mis hors d’état de nuire, en se donnant la mort.