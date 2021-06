«Abyssale», «désastre civique»: la classe politique française réagit à l’abstention record aux élections régionales

Abyssale », « abstention de dingue », « désastre civique » : la classe politique française a déploré dimanche dans son ensemble l’abstention record enregistrée au premier tour des élections régionales et départementales, que l’opposition a imputée à l’exécutif et aux couacs qui ont émaillé la préparation et l’organisation du scrutin.

Bien qu’attendue, l’abstention a dépassé, selon les premières estimations, les 60 % anticipés par les sondeurs pour atteindre entre 66,1 % et 68,6 % – un record depuis le référendum sur le quinquennat le 24 septembre 2000 (69,8 %).