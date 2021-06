Le projet de Super League «toujours vivant», selon le président du FC Barcelone

Le projet de création d’une Super Ligue est « toujours vivant », a affirmé dimanche le président du FC Barcelone Joan Laporta, selon qui cette compétition apporterait de conséquentes ressources financières supplémentaires au Barça.

« Le projet est toujours vivant », a déclaré le dirigeant lors d’une assemblée de socios (abonnés), soulignant que « pour Barcelone, cela représentait un minimum de 700 millions d’euros par saison, plus les variables ».

Selon Laporta, ce projet a pour but d’apporter « la stabilité financière » aux clubs (qui y participeraient) et de créer une compétition « plus attractive », face à la baisse des audiences dans le football.