Voyages: ces pays ou régions en zone rouge, qu’est-ce que cela implique? (carte)

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a mis à jour la semaine dernière la carte des zones colorées des pays européens. Plusieurs pays ont changé de couleur et sont passés à l’orange ou au vert. C’est notamment le cas de la Belgique et de la France qui sont désormais orange Une grande partie de l’Allemagne est en zone verte, le Portugal est orange. L’Espagne est teintée de vert, orange et rouge. Les Pays-Bas sont en rouge.

Orange et vert

Pour les pays ou régions en zone verte et orange, la quarantaine et les tests ne sont plus obligatoires au retour. Pour s’y rendre, vous devez suivre les règles en vigueur sur place.