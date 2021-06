Bpost devient le service de livraison pour les colis de 2ememain.be, annoncent lundi les deux entreprises. En effet, la seconde propose désormais un service qui permet aux utilisateurs de la plateforme belge de petites annonces d'envoyer ou de recevoir leurs objets d'occasion de manière simple et fiable, avec un service d'expédition intégré au système de paiement que 2ememain.be a lancé à l'été 2020.

Concrètement, lorsque l'acheteur a effectué avec succès le paiement du colis ainsi que des frais d'envois sur le site de 2ememain.be, via "Demande de paiement avec Bancontact", le vendeur reçoit immédiatement dans sa boîte mail une étiquette d'expédition qu'il peut imprimer. Il peut ensuite se rendre dans l'un des plus de 2.000 points de dépôt Bpost ou l'un des plus de 400 distributeurs automatiques de colis en Belgique.

Vendeur et acheteur peuvent suivre l'envoi dès son arrivée à un point de collecte, via l'application My bpost ou le service Track&Trace.

Environ la moitié des transactions effectuées via la plateforme sont envoyées par la poste ou par coursier, estime 2ememain.be, sur base d'enquêtes internes. Chaque jour, une moyenne de 50.000 objets changent de mains via la plateforme.