Les Pays-Bas et plusieurs régions d’Espagne repassent en rouge sur la carte des voyages

Les Pays-Bas, quatre régions d’Espagne, trois en Suède et une série de territoires français hors-Hexagone repasseront en rouge mercredi sur la carte des voyages de l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Les régions espagnoles qui passent au rouge sont La Rioja, Aragon, Castille-La Manche et l’Andalousie. La plupart des autres régions du pays passent à l’orange.

L’Hexagone est lui aussi surtout paré d’orange. Hors continent, la Corse et la Martinique sont au vert, tandis que la Guyane française, la Réunion, la Polynésie française ainsi que les îles Saint-Martin et Saint-Barthémély sont au rouge.

La Suède est globalement orange, avec des touches plus foncées aux régions de Småland, Norra Mellansverige et Övre Norrland.