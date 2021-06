Le groupe wallon de construction et de promotion immobilière Thomas & Piron a dégagé des résultats records en 2020, malgré la crise du coronavirus qui a paralysé les chantiers pendant plusieurs semaines en Belgique, a-t-il annoncé lundi.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 629 millions d'euros, en hausse de 8,4%. "Un résultat qui dépasse nos attentes", souligne Edouard Herinckx, administrateur délégué. Malgré la crise sanitaire et le premier confinement, qui a mis les chantiers à l'arrêt pendant environ cinq semaines, les équipes de Thomas & Piron ont pu terminer à temps la plupart des missions et livrer 850 maisons et 720 appartements.

Mais le Covid a également soutenu le marché immobilier, entre les particuliers qui ont voulu acheter des appartements avec terrasse ou des maisons avec jardin et ceux qui ont voulu transformer leur intérieur pour y faciliter le télétravail, modifier les espaces de vie. "Cela a surtout profité au niveau de la rénovation, qui est un pôle important du groupe", constate le CEO.