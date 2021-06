La superficie des pommes de terre en baisse en Flandre pour la 1ère fois depuis des années

Pour la première fois depuis des années, la superficie agricole consacrée aux pommes de terre en Flandre a diminué, ressort-il lundi des chiffres provisoires du Département Agriculture et Pêche de l'administration flamande. Cette situation est due à la baisse de la demande de pommes de terre fraîches et de produits transformés tels que la purée et les frites.

Chaque année, les autorités collectent et analysent les données de superficie d'un certain nombre de cultures. Les chiffres pour 2021 montrent que la superficie de pommes de terre a diminué pour la première fois depuis des années. On est ainsi passé de près de 1.487 hectares en 2020 à un peu plus de 1.420 cette année, soit une baisse de 6,5%.

Les agriculteurs flamands se sont par contre intéressés davantage à toutes sortes de légumes cette année. Les choux de Bruxelles et les oignons en particulier se portent bien, avec une augmentation de 12,3 et 20% de la superficie, respectivement. Dans le cas des premiers, cela est dû à une forte augmentation de la demande de l'industrie des aliments surgelés. Les oignons sont, eux, en hausse depuis des années mais, cette fois, l'augmentation des superficies est "exceptionnellement importante", selon le Département Agriculture et Pêche. Cela s'explique principalement par les bons rendements de ces dernières années.