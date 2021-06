Le pouvoir d'achat en Belgique à nouveau au-dessus de la moyenne européenne

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant, exprimé en standards de pouvoir d'achat, était ainsi supérieur de 17% à la moyenne européenne. Cela place la Belgique à la huitième place. En 2019, le pouvoir d'achat belge était également déjà supérieur de 17% à la moyenne européenne.

La première place revient une nouvelle fois au Luxembourg, où le pouvoir d'achat est supérieur de 166% à la moyenne européenne. Ce chiffre est en partie dû aux nombreux travailleurs transfrontaliers présents au Grand-Duché : ils contribuent au PIB, mais ne sont pas comptés comme des habitants, ce qui rend le PIB moyen par habitant artificiellement élevé.

L'Irlande et le Danemark complètent le trio de tête, avec un pouvoir d'achat respectivement supérieur de 111 et 36% à la moyenne européenne. Viennent ensuite les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et l'Allemagne, qui ont chacun un pouvoir d'achat supérieur de 33 à 21%. La Belgique, la Finlande et la France ferment la marche, avec 17, 15 et 3% de plus que la moyenne européenne.