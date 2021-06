Le Belge Destiny nouveau numéro 1 européen des solutions de communications dans le cloud

Destiny, fournisseur belge de solutions de communications sécurisées dans le cloud pour les entreprises (UCaaS) , est le nouveau numéro 1 européen dans son secteur grâce à deux acquisitions, annonce-t-il lundi. Le rachat des sociétés suédoises Telepo et Soluno place désormais l'opérateur parmi les plus grands acteurs mondiaux, avec un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros et 2 millions d'utilisateurs.