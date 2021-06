Politique cyclable: Bruxelles et Lyon sur un tandem

On ne leur fera pas l’injure de tenter de départager qui est dans la roue de qui, mais une chose est sûre : Bruxelles et Lyon suivent la même piste en matière de politique cyclable. Des élus de la ville et de la métropole (59 communes, 1,4 million d’habitants mais un territoire 3,5 fois plus grand que Bruxelles) étaient en visite la semaine dernière dans la capitale belge pour y renifler les bonnes pratiques et éventuellement s’en inspirer. Ils ont rencontré leurs homologues de l’administration, le manager vélo de la Région de même que la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen).