En onze confrontations, la Finlande à l’avantage sur les Diables rouges (infographie)

La phase de poule de l’Euro 2020 va prendre fin pour les Diables ce lundi. En cas de victoire face à la Finlande, la Belgique terminerait première de son groupe avec un ticket pour les huitièmes de finale déjà validé.

Entre 1953 et 2016, la Finlande et la Belgique se sont rencontrées à onze reprises. Les Diables n’ont réussi qu’à s’imposer à trois reprises (pour quatre défaites et trois partages) et la dernière victoire belge remonte au 9 octobre… 1968 lors des qualifications pour la Coupe du monde 1970.

Lors de leur dernier match (1er juin 2016), les deux équipes s’étaient quittées dos à dos (1-1) avec un but de Romelu Lukaku pour les Diables.