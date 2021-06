Des appartements luxueux au cœur de Liège

Moury Promotion, les particuliers aussi ont droit à l’expertise !

Bénéficier de l’expérience d’un groupe centenaire considéré comme l’un des ténors belges belges de la construction est une véritable plus-value pour celui qui désire investir dans l’immobilier. Fondé en 1920, le Groupe Moury est connu pour ses nombreuses réalisations d’exception qui ont façonné le paysage liégeois. Depuis quelques années, sous l’impulsion de Gilles-Olivier Moury, Administrateur et représentant de la quatrième génération, GM Construct a décidé de mettre son savoir-faire au service des particuliers dans le cadre de projets qui allient modernité, design et qualité au travers d’une société baptisée Moury Promotion. Vous désirez en savoir plus ? Nous avons rencontré Ludovic Martello, responsable de la communication du Groupe Moury.