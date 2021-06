"La Wallonie bénéficie de la solidarité interpersonnelle à hauteur de 6,2 mds EUR par an"

La Wallonie et Bruxelles bénéficient de la solidarité interpersonnelle à hauteur de respectivement 6,247 milliards et 895 millions d'euros par an, la Flandre assurant un flux net de solidarité interpersonnelle de 7,142 milliards d'euros, estime une étude de l'économiste Eric Dor se basant sur des données de 2018. C'est davantage que deux ans auparavant lorsque la Wallonie et Bruxelles recevaient respectivement 5,221 et 1,068 milliard d'euros.

En moyenne, les habitants de Flandre sont donc contributeurs nets, à raison de 1.087 euros par personne et par an, en faveur des autres régions du pays, à savoir la Wallonie et Bruxelles, bénéficiaires à hauteur de 1.721 et 744 euros par personne et par an, respectivement.

"Il serait bien sûr totalement erroné d'affirmer que chaque habitant de Flandre paie implicitement 1.087 euros aux résidents des autres régions de Belgique. C'est une moyenne. L'interprétation correcte est qu'en Flandre les contributions des contributeurs nets sont supérieures aux bénéfices des bénéficiaires nettes, et qu'il en résulte une contribution moyenne nette de 1.087 euros par habitant", précise l'économiste dans son étude. "De la même manière il serait inexact de prétendre que chaque habitant de Wallonie reçoit implicitement 1.721 euros de la part de la population de la Flandre. L'interprétation correcte est qu'en Wallonie, les bénéfices des bénéficiaires nets sont supérieurs aux contributions des contributeurs nets, et qu'il en résulte un bénéfice moyen net de 1.721 euros par habitant."