Une influence française

Plusieurs personnes y reviendront durant la réalisation de ce dossier. Pour elles, l’évolution des postures prises par certains syndicats de police (notamment le SNPS et le SLFP) s’inscrit dans une tendance imprimée en France. Chez nos voisins, il est vrai que les syndicats policiers ont pris l’habitude de s’exprimer sans filtre, tout en pesant de plus en plus lourdement sur l’agenda politique.

Dans le cadre de la récente « loi Sécurité globale » supervisée par le ministre Gérard Darmanin (Intérieur), le très polémique « article 24 » – prévoyant de punir d’un an de prison et de 45.000 euros d’amende toute personne diffusant des enregistrements vidéo de policiers « à des fins malveillantes » – venait ainsi répondre à une revendication claire des syndicats. De quoi susciter l’indignation de très nombreux journalistes.