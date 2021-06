Scènes d’Eté: un petit goût d’Avignon sur Meuse

Cette année, au Festival d’Avignon, les places seront comptées. Passeport sanitaire requis, jauges réduites : la Mecque française de la scène pourrait bien faire de nombreux frustrés. Mais que les Belges se rassurent ! Avec son festival Scènes d’Eté, dans la deuxième quinzaine d’août, le Théâtre de Liège prévoit une mini-décentralisation avignonnaise. En effet, on pourra y voir La dernière nuit du monde de Laurent Gaudé et Fabrice Murgia, mais aussi Liberté, j’aurai habité ton rêve jusqu’au dernier soir de Felwine Sarr et Dorcy Rugamba, deux spectacles programmés dans le In en juillet à Avignon. On pourra aussi y rattraper des pièces belges, qui n’ont pas eu les faveurs de la Cité des Papes mais se sont déjà forgé une solide réputation en Belgique : Une Cérémonie du Raoul Collectif, Blockbuster