Jürgen Conings est mort depuis une à quatre semaines

Après les premiers éléments de l’enquête technique (balistique) et médico-légale et les constatations effectuées sur place, le parquet précise un certain nombre d’éléments sur les circonstances de la mort de Jürgen Conings. Ce dimanche 20 juin au matin, dans le parc national de Haute Campine, commune de Dilsen-Stokkem, deux cyclistes (VTT) différents ont eu l’attention attirée par une forte odeur de décomposition provenant des bois. L’un s’est enfoncé dans les bois (sur une distance d’environ 300 à 400 mètres depuis le chemin).

Il a alors découvert le corps sans vie de Jürgen Conings. Cette personne a été ensuite entendue par la police car, après avoir filmé la scène, elle semble avoir proposé les images à un média allemand. Un dossier pénal séparé a été ouvert pour ces faits par le procureur du Roi du Limbourg.