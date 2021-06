Euro de basket féminin: «Marjo» attend son heure avec les Belgian Cats

La qualification des Cats pour les quarts de finale de l’Euro, « Marjo » l’a fêtée… ballon en main, seule sur un terrain, sous la pluie. « Comme je n’ai pas joué contre la Turquie, j’ai été m’entraîner ! » Cette démarche reflète la personnalité de la doyenne des Cats. Engagée, attachante, écorchée, combative et un brin givrée. « La plus comique et dingue du vestiaire ! Mais ceux qui me connaissant savent que je n’ai rien reçu sur un plateau. J’ai toujours travaillé dur, pas comme les jeunes, je suis une battante, je ne me repose ni sur mon talent ni sur ma folie. Je ne suis pas toujours appréciée parce que je suis différente. Mon rôle actuel n’est pas facile à accepter. D’autres auraient pété les plombs et si je ne jouais pas dans mon club, je serais partie. Mais là, c’est l’équipe nationale… » Et ça fait 15 ans que Marjorie Carpréaux s’y investit, au point d’avoir dépassé le record de sélections de Laurence Van Malderen, du moins officieux car les archives sont récentes, avec 149 capes !