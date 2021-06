Le théâtre en festivals cet été à Namur et Liège

Dans «Désobéir», Julie Berès et son équipe sondent les rêves et les révoltes de jeunes femmes. A Namur en août. © Axelle De Russé. - Axelle De Russé

Y a plus de saisons ma bonne dame ! Déjà que juin, cette année, prend des allures de septembre, tandis que les théâtres, habituellement au ralenti à l’approche des vacances, dégainent désormais spectacle sur spectacle. Voilà que le mois d’août, lui aussi généralement plutôt assoupi côté théâtre, mis à part quelques rares vétérans aoûtiens comme le Festival de Spa, se met également en mode pétaradant. Alors que le Théâtre de Liège concocte ses Scènes d’été (lire ci-dessous), le Théâtre de Namur a imaginé un Doux Mois d’Août. Du 21 août au 5 septembre, en plein air principalement, aux abords du Théâtre de Namur et des Abattoirs de Bomel, se déploieront une ribambelle de spectacles, concerts, ateliers et expos pour célébrer les retrouvailles avec le public.