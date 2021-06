Seuls 6 pays ont ratifié le traité international sur le harcèlement au travail (ONU)

Deux ans après l'adoption du traité international sur la violence et le harcèlement au travail, seuls six pays l'ont ratifié, a indiqué l'Organisation internationale du travail (OIT), qui va lancer une campagne mondiale à ce sujet.

La convention avait pourtant été adoptée à une écrasante majorité en juin 2019 par les membres de l'OIT, une agence plus que centenaire des Nations unies réunissant gouvernements, employeurs et syndicats de 187 Etats.

Elle vient d'entrer en vigueur, en raison des dispositifs légaux qui prévoit qu'il faut attendre un an après qu'un deuxième pays l'ait ratifiée.

A ce jour, seuls six pays ont ratifié la convention sur la violence et le harcèlement: l'Argentine, l'Equateur, les Fidji, la Namibie, la Somalie et l'Uruguay. Les pays l'ayant ratifiée sont juridiquement contraints par les dispositions de la convention un an après la ratification.

Pour marquer son entrée en vigueur, l'OIT va lancer cette semaine une campagne mondiale en vue de promouvoir sa ratification et sa mise en oeuvre. La campagne a pour but d'expliquer en termes simples ce qu'est la convention, les questions qu'elle couvre et la manière dont elle cherche à combattre la violence et le harcèlement dans le monde du travail.