Cyclisme: trop rare sur le Tour de France, le joli maillot tricolore

Sous les rayons solaires de juillet, le noir est encore plus mystérieux, le jaune gagne en fraîcheur, le rouge exhale une folle passion. Mais l’alchimie paraît encore plus réussie, puissante et ardente, lorsque ces trois couleurs sont associées sur la même tunique, unique et reconnaissable entre toutes malgré le déluge chromatique que nous offre le peloton du Tour. Le maillot de champion de Belgique dégage une folle puissance, une superbe élégance lorsqu’il est porté sur les routes de la plus grande épreuve cycliste du monde.