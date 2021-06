Denis Dragus va recevoir sa chance

Ce sont 19 joueurs qui, lundi matin, ont repris le collier pour une première séance de travail de deux heures. Parmi ceux-ci, Aleksandar Boljevic et Denis Dragus, de retour de prêt, alors qu’Obbi Oulare, Felipe Avenatti, Eddy Sylvestre et Joaquim Carcela, sur qui le Standard ne mise plus, ont été priés de ne se présenter à l’Académie que le 8 juillet, lors de la reprise des entraînements des Espoirs. « Il faudra trouver des solutions pour ces joueurs qui ont été moins performants ou qui ne peuvent pas apporter la performance que j’attends, mais aussi pour ceux qui ont des envies d’ailleurs ou qui veulent évoluer plus haut », signale Mbaye Leye qui veut croire, à l’inverse, en la réussite de l’attaquant Denis Dragus, même si celui-ci ne compte que 229 minutes de jeu officielles depuis son départ de Roumanie à l’été 2019.