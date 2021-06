C’est la reprise pour Mbaye Leye et les Rouches: «Le Standard doit être au-dessus de tout»

S’il a dirigé lundi matin, sur le coup de 10 heures, sa première séance d’entraînement de la saison 2021-2022, ce n’est qu’à la fin de ce mois de juin que le T1 du Standard aura sous la main un effectif un peu plus complet qu’il ne l’était hier. Michel-Ange Balikwisha, Hugo Siquet, Kostas Laifis et Collins Fai sont attendus mercredi, alors que Selim Amallah et Abdoul Fessal Tapsoba seront les derniers internationaux à rentrer au bercail, le 28 juin, étant d’abord soumis aux tests Covid, puis aux tests physiques et médicaux d’usage, avant d’être intégrés dans les séances collectives. Il en va de même pour Zinho Vanheusden, que le Standard souhaite conserver pour (au moins) une saison supplémentaire après avoir encaissé la plus-value de 4 millions négociée il y a deux ans avec l’Inter Milan. Si du moins tout se passe comme prévu… « Tout ce que je recherche chez les joueurs », commente Leye, « se trouve chez Zinho : l’envie de gagner tout le temps, le respect du club, le leadership. J’espère vraiment qu’il restera… »