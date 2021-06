Bourse de Bruxelles - Des marchés européens finalement quelque peu rassurés

Deux valeurs se distinguaient toujours avec un bond de 4,02 pc pour Ackermans (137,20) et une chute de 2,85 pc pour Galapagos (61,30). Solvay (107,95) et UCB (85,22) avaient viré de 0,94 et 0,05 pc à la hausse tout comme arGEN-X (267,50) qui regagnait 0,11 pc. AB InBev (63,77) et Ageas (48,37) étaient finalement positives de 0,58 et 0,94 pc, KBC (63,32) cédant par contre 0,13 pc. Proximus (16,99) terminait 0,18 pc plus haut que vendredi et Telenet (31,36) plus bas de 0,57 pc, Orange Belgium (19,44) gagnant par ailleurs 1,57 pc tandis que Bpost (10,20) reperdait 0,68 pc. Aperam (42,47) ne cédait plus que 0,45 pc tandis que Umicore (49,02) et Melexis (85,90) regagnaient 1,91 et 0,35 pc.