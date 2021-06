«Chacun travaille dans son coin et c’est regrettable»

Un des trois fondateurs de la société Cohabs, active à Bruxelles, Paris et New York, Youri Dauber donne le « La » d’entrée de jeu lorsqu’on lui soumet les recommandations portées par Ixelles, la Ville et Saint-Gilles. « C’est très “touchy” », résume-t-il avant d’étayer ses propos. « Il y a 19 communes à Bruxelles, trois d’entre elles se sont mises d’accord mais n’ont pas contacté les autres », entame-t-il en soulignant que le Règlement régional d’urbanisme (RRU) est, comme son nom l’indique, du ressort régional et non local. « Ces trois communes qui sont en effet les plus sollicitées dans le “coliving” définissent leurs propres règles en sachant qu’a priori celles-ci devraient venir de Pascal Smet (Vooruit, secrétaire d’Etat en charge de l’Urbanisme, NDLR). Pour nous les opérateurs, même si on comprend l’envie de légiférer sur le secteur, c’est très compliqué de devoir naviguer entre trois communes à gauche, Schaerbeek à droite et Saint-Josse un peu plus loin. »