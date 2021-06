Paca: la gauche se retire

Il a cédé. Le chef de file écologiste de l’union de la gauche en Provence-Alpes-Côte d’Azur Jean-Laurent Felizia a annoncé lundi le retrait de sa liste à ses colistiers, laissant en duel au second tour des régionales le sortant LR, Renaud Muselier et Thierry Mariani pour le RN. Moins de 24 heures après avoir annoncé le maintien de sa liste au second tour, avec un score de 16,9%, contre 36,4% pour Thierry Mariani et 31,9% pour Renaud Muselier, le conseiller municipal du Lavandou (Var) a donc fait machine arrière, cédant à la pression des états-majors parisiens, celui d’EELV en tête. Et a annoncé qu’il voterait, à titre personnel, pour la liste de droite : «Je voterai Muselier pour battre Thierry Mariani et sa triste cohorte».