Près d'1,7 million d'euros pour étendre l'école secondaire d'Escalpade à Limal

Les travaux de rénovation et d'extension de l'école secondaire de l'ASBL Escalpade ont été lancés officiellement lundi à Limal, en présence des ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir (Éducation) et Frédéric Daerden (Infrastractures scolaires). L'établissement qui s'est beaucoup développé depuis 2009 et accueille 77 élèves handicapés moteurs passera de 1.060 m2 à 1.922 m2. Le coût du projet est estimé à 1,679 million d'euros et la Fédération Wallonie Bruxelles accordera 765.658 euros de subsides. Le solde est fourni par plusieurs fondations, par le Rotary Club de Louvain-la-Neuve et par des donateurs.