A la FGTB, les indicateurs semblent au rouge dans plusieurs centrales professionnelles. A la CSC, l’enthousiasme n’est pas au rendez-vous non plus.

Ce mardi, tout se joue. L’accord social conclu le 8 juin au sein du Groupe des Dix est examiné depuis deux semaines au sein des différentes centrales syndicales. Et ce 22 juin en matinée, la FGTB et la CSC ont convoqué un bureau fédéral pour entériner les votes intervenus dans les différentes composantes de leurs structures. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que les opinions semblent très partagées.