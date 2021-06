Le bourgmestre de Boom à propos de l’annulation de Tomorrowland: «Compte tenu des circonstances actuelles, nous ne changerons pas d’avis»

L’édition de cette année avait déjà été reportée à la fin août et début septembre, mais les bourgmestres Jeroen Baert et Jurgen Callaerts se disent trop préoccupés par la situation sanitaire.

Les bourgmestres des villes de Boom et Rumst ont lundi soir confirmé que leur position ne changerait pas concernant l’annulation du festival de Tomorrowland. « Bien sûr, nous comprenons tous les intérêts supérieurs et économiques qui sont en jeu et surtout l’excitation que chacun souhaite retrouver cet été. Mais c’est à nous, les bourgmestres, qu’incombe l’entière responsabilité de garantir la paix, la sécurité et la santé publique », déclarent les deux bourgmestres, Jeroen Baert et Jurgen Callaerts. « Compte tenu des circonstances actuelles dont nous avons connaissance, nous ne pouvons pas reconsidérer notre décision et notre position concernant le permis demandé ».