Marc Van Ranst: «Je reprends le cours de ma vie»

Toujours sous protection policière, le virologue a rejoint son domicile et son travail. « Me taire ? Jamais », prévient-il alors que les menaces à son encontre continuent.

Soulagement, c’est le premier mot qui vient à Marc Van Ranst lorsqu’on lui parle de ces 24 dernières heures et la découverte du corps de Jürgen Conings. Le virologue réitère aussi d’emblée, les mots d’empathie qu’il a eus envers la famille du militaire. « Parce que c’était un père et qu’il avait une famille pour qui ces moments doivent être très difficiles », dit-il. L’homme se dit aussi reconnaissant à l’égard des policiers et des militaires qui ont cherché le fugitif durant toutes ces semaines. « Je ne pense qu’on aurait pu le retrouver avant. Énormément de gens ont été déployés pour chercher dans une forêt très dense et très vaste. »

Le scientifique n’a pas eu un instant d’hésitation avant de sortir de sa cachette où il vivait depuis 5 semaines avec sa famille pour rejoindre son domicile. « J’ai déjà repris le cours de ma vie aujourd’hui, explique-t-il. Je suis allé au travail en train comme d’habitude. »