Les marques de sympathie à l’égard de Jürgen Conings s’affichent sans complexe: «Il est déjà devenu un martyr»

Depuis dimanche, les marques de sympathie au « soldat Jürgen » ont regagné d’intensité, s’affichant sans complexe. Entre les condoléances, l’apologie des intentions terroristes du militaire et les théories complotistes, la frontière est souvent ténue.

La Flandre n’oublie pas ». Ainsi se terminait le long message laissé ce lundi matin sur Facebook par Tomas Boutens, ex-militaire et militant d’extrême droite bien connu en Belgique – et condamné en 2014 à 5 ans de prison pour préparation d’attaques armées –, en hommage à Jürgen Conings. Un brûlot fustigeant l’attitude des médias et des autorités durant le dernier mois, présentant au passage le soldat mort comme un « frère d’armes ». Avant d’être supprimé (le compte de Tomas Boutens aurait visiblement été suspendu), le message avait été partagé des dizaines de fois.