Barry Baltus inscrit ses premiers points en Moto2: «Comme libéré d’un poids»

À 17 ans, alors qu’il attaquait la 4e course de sa jeune carrière en Moto2, Barry Baltus a inscrit ses premiers points dans cette catégorie où jeunes loups et vieux briscards ne se font aucun cadeau.

A 17 ans et à sa 4e course en Moto2, il a terminé 14e! - News

Plus fort : le Liégeois est parti de la 30e et dernière position sur la grille du Sachsenring pour couper la ligne du GP d’Allemagne en 14e position.

Barry, vous pensiez que ce W-E serait aussi fructueux ?

Pas du tout. Au contraire, j’étais pessimiste. Jusqu’au moment du départ, je vivais un week-end très compliqué. J’avais vraiment du mal avec la moto. Même au warm-up, je ne me sentais pas en symbiose avec la machine. Par ailleurs, le Sachsenring est un circuit que je n’apprécie pas. Bref, j’étais pratiquement dans le plus mauvais contexte possible au moment de m’élancer.

Mais comment se fait-il que d’un coup, vous vous soyez retrouvé aussi rapide ?