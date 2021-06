Prix de l’immobilier à Bruxelles: la fracture se joue sur le Canal depuis une vingtaine d’années

Anderlecht, Ganshoren, Koekelberg, Jette, Molenbeek, Berchem… Ce sont les six communes bruxelloises où le prix médian des appartements était, en 2020, le moins élevé de la Région. Ce sont, aussi, les six territoires situés à l’ouest du Canal, fracture qui ne se résorbe décidément pas. Une balafre aussi vieille que la Région ? Pas vraiment si on en croit la dernière étude de l’Ibsa (Institut bruxellois de statistique et d’analyse). Mattéo Godin, expert à la Cellule Economie et Emploi, a passé en revue tous les prix de l’immobilier.