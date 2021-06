La semaine dernière, après la victoire des Diables face à la Russie, le chroniqueur de l’émission « L’Equipe du Soir », avait déclaré que les Diables « allaient vite rentrer chez eux manger des frites ».

Une semaine après, le présentateur de l’émission, Olivier Ménard a présenté ses excuses. « On a froissé les Belges, on a froissé les Italiens, et on vous transmet nos excuses. Voilà, c’est juste une émission d’opinions, parfois ça peut froisser, c’est le jeu », a-t-il conclu.