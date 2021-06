US Open de golf: l’Espagnol Jon Rahm, mais ne rompt pas...

Résilience. Un terme un milliard de fois trop utilisé en marge de la crise du covid. Jon Rahm vient pourtant d’en donner une magnifique illustration la nuit dernière à Torrey Pines (Californie), en remportant l’US Open de golf et en reprenant la place de n°1 mondial à Dustin Johnson.

Il y a deux semaines, l’Espagnol avait été dépossédé de la victoire à l’occasion du Memorial pour cause de covid. Alors qu’il s’apprêtait à aborder le dernier tour de ce tournoi très important du PGA Tour américain, nanti de 6 coups d’avance sur ses plus proches poursuivants, l’Espagnol avait été rattrapé par un test positif au covid, et prié de ne pas terminer le tournoi !

« C’est le karma ! », s’est exclamé l’Espagnol qui, à Torrey Pines, a devancé d’un coup le Sud-Africain Louis Oosthuizen à la faveur de deux birdies enquillés sur ses deux derniers trous. « Après ce qu’il s’est passé, je suis resté positif (NDLR : sic !). Je ne savais pas où ça me mènerait. Puis, j’ai pu sortir assez tôt du protocole covid pour prendre part au tournoi, et les planètes se sont alignées...»