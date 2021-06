Sporting Charleroi: Rémy Descamps en route pour Nantes

Alors que Nicolas Penneteau a quitté le Mambourg pour rejoindre Reims pour deux saisons tout en ayant un plan pour son après-carrière, le Sporting de Charleroi va devoir chercher non pas un, mais deux gardiens pour la saison à venir puisque Parfait Mandanda n’est qu’en transit au matricule 22.

En effet, sauf improbable retournement de situation, Rémy Descamps va rejoindre le FC Nantes où une place de deuxième gardien l’attend. Même si rien n’est encore signé, les accords entre les différentes parties ont été trouvés et le portier français n’était d’ailleurs pas présent à la séance d’entraînement de ce lundi matin. Pas suffisamment convaincant la saison dernière entre les perches hennuyères, l’ancien joueur du PSG avait peu de chances de débuter la saison à venir dans la peau du titulaire. Or, à 24 ans et malgré un contrat carolo portant sur encore une saison, il ne se voyait pas redevenir numéro 2 à Charleroi où il avait déjà trouvé le temps long dans l’ombre de Nicolas Penneteau pendant un an et demi.