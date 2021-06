«Prisme», le nouveau webzine de l’ULB pour s’approprier la pensée complexe

Mobiliser des spécialistes d’horizons différents autour d’une problématique complexe et rendre leurs travaux accessibles au plus grand nombre. C’est l’objectif de « Prisme », le nouveau webzine de l’ULB.

Les autorités académiques de l’ULB ont fait appel à toutes leurs forces vives afin de mettre en ligne du contenu rédactionnel sérieux, accessible et pluridisciplinaire autour d’une thématique dans l’actualité. Le premier numéro de «Prisme» est né. Il est consacré à la vaccination. - Reuters et D.R.

Il n’y a jamais de réponses simples aux problèmes complexes du monde. Par contre, il y a des réponses simplistes, et elles possèdent souvent une capacité de nuisance considérable. C’est au départ de ce constat que l’ULB a lancé le webzine Prisme. Son objectif : développer la « pensée complexe » (concept philosophique forgé par Henri Laborit et Edgar Morin au début des années 1980), pour mieux appréhender les enjeux de notre société, via différents talus d’approche, en s’appuyant sur l’expertise des professeurs et chercheurs de l’alma mater.