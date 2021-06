Tellier: «Les Pfas, c’est l’arbre qui cache la forêt»

On n’écoute pas suffisamment les alertes des scientifiques à propos des perturbateurs endocriniens, s’inquiète la ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier. Qui veut la lumière.

La pollution au Pfas autour du site 3M de Zwijndrecht, en Flandre, n’a pas seulement causé un séisme en Flandre, elle mobilise aussi en Wallonie où on cherche à y voir clair à propos d’éventuelles pollutions au sud du pays. « J’ai demandé à l’administration de faire un rapport complet sur le sujet, explique Céline Tellier (Ecolo), la ministre wallonne de l’Environnement. On sait déjà qu’en Wallonie les entreprises produisant des substances analogues à celles de 3M n’émettent pas de substances perfluorées. C’est rassurant. Mais nous restons vigilants, nous allons faire une analyse plus approfondie afin de voir si elles n’émettent pas d’autres substances qui seraient éventuellement problématiques ».